Der erste Bauabschnitt ist in vollem Gang. Hier entsteht das neue Pfarrheim in Hollage.

Alwes

Wallenhorst. Es ist soweit: Die vorbereitenden Erdarbeiten für den Bau des neuen Pfarrheims der katholischen Kirchengemeinde St. Josef in Hollage haben begonnen. Langsam aber sicher wird aus der langen und intensiven Planung und dem Gerangel der vergangenen drei Jahre Realität und Pastors Garten an der Hollager Straße ist kaum wiederzuerkennen.

Rund 400 Quadratmeter groß, eingeschossig und ohne Keller, wird das neue Pfarrheim sein. Gebaut wird es in Pastors Garten an der Hollager Straße in direkter Nähe zur St. Josefskirche. So sieht es der Entwurf des Architekturbüros Otte aus Ne