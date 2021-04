Warum es am Dienstag an den Impfzentren im Landkreis Osnabrück so lange dauerte

Langes Warten bei kalten Temperaturen: Viele Menschen haben am Dienstag über die Wartezeiten an den Impfzentren im Landkreis Osnabrück geklagt. Unser Symbolbild zeigt den Standort Wallenhorst.

Michael Gründel

Wallenhorst/Georgsmarienhütte. Bei Kälte stundenlang im Freien ausharren? Was nicht sehr angenehm klingt, war für viele Besucher an den Impfzentren im Landkreis Osnabrück am Dienstag Realität. Speziell am Standort Wallenhorst kam es zu erheblichen Verzögerungen. Grund sind offenbar Abstimmungsprobleme mit den Grund- und Förderschulen.

Erika Heppner ist hörbar verärgert. Mehrere Stunden hat sie mit ihrer Mutter bei Kälte, Schnee und Regen vor dem Impfzentrum in Wallenhorst gewartet – um dann durchgefroren und unverrichteter Dinge wieder zu gehen. „Meine Mutter ist 89 Jahr