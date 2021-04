Commeo bekräftigt Plan für Millionen-Investitionen am Standort Wallenhorst

Der Blick auf den momentanen Firmensitz der Commeo GmbH an der Otto-Lilienthal-Straße in Wallenhorst.

Marcus Alwes

Wallenhorst. Die Verantwortlichen des Batteriesystemherstellers Commeo haben in einer Presseerklärung ihre Absicht bekräftigt, in den kommenden Jahren am Standort Wallenhorst einen zweistelligen Millionenbetrag zu investieren – und im Gemeindegebiet zu bleiben.

Geschäftsführer Michael Schnakenberg erklärte anlässlich eines Besuches von Vertretern der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Osnabrück (Wigos), sein Unternehmen habe sich "eine etwa vier Hektar große Erweiterungsfläche am St