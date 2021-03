Gastronomen in Wallenhorst bieten Ostermenüs zum Mitnehmen an

Bei der Gaststätte "Zum Alten Kloster" in können Kunden von einer speziellen Osterkarte bestellen.

Michael Gründel

Wallenhorst. Was an Weihnachten schon funktionierte, soll an Ostern wiederholt werden. Gastronomen in Wallenhorst bieten ihren Kunden spezielle Festtagsmenüs an – allerdings nur zum Mitnehmen.

Weil sie wegen Corona noch immer keine Gäste empfangen dürfen, nutzen einige Gastronomen in der Region den Außer-Haus-Verkauf, um ihren Kunden an Ostern etwas Besonderes bieten zu können.Ostermenü zum SelbstwärmenDas Gasthaus "Zum Alten Klo