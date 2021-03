Eine unerwartete Wendung nahm die Berufungsverhandlung eines 40-jährigen Wallenhorsters. (Symbolbild)

Jörn Martens

Wallenhorst/Osnabrück. Um seine Drogensucht in den Griff zu bekommen, will ein Mann aus Wallenhorst für zwei Jahre in einen geschlossenen Entzug gehen. Damit könnte er einem großen Teil einer Gefängnisstrafe entgehen, zu der ihn das Amtsgericht Osnabrück im letzten Jahr verurteilt hatte.

Eher unkonventionell verlief am Donnerstag die Berufungsverhandlung eines mittlerweile 40-jährigen Mannes aus Wallenhorst. Das Amtsgericht Osnabrück hatte ihn im August vergangenen Jahres wegen Körperverletzung in Tateinheit mit Sachbeschäd