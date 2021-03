Diese Bäcker in Wallenhorst haben Karfreitag geöffnet

In vielen Bäckereien in Wallenhorst gibt es frische Brötchen auch an Ostern 2021. (Symbolbild)

Gert Westdörp

Wallenhorst. Bei einem gemütlichen Frühstück an Ostern 2021 sind frische Brötchen nicht wegzudenken. In Wallenhorst öffnen viele Bäcker auch am Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag. Hier ist eine Übersicht mit den Öffnungszeiten.

Öffnungszeiten der Bäcker in Wallenhorst am KarfreitagBerelsmannKirchplatz: geschlossenLechtinger Kirchweg: geschlossenAm Josefplatz: geschlossenKlosterstraße: geschlossenBrinkhege Große Straße: geschlossenBorsigstraße: geschlossenHoll