Corona im Hollager Kindergarten – eine Gruppe in Quarantäne

In Hollage wurde ein Kindergarten-Kind positiv auf Corona getestet. (Symbolbild)

dpa/Monika Skolimowska

Wallenhorst. Im katholischen Kindergarten St. Johannes in Hollage hat sich ein Kind mit Corona infiziert. Die Folge: Eine ganze Gruppe und mehrere Mitarbeiterinnen müssen in Quarantäne.

Der Kindergarten an der Bergstraße ist aktuell im Szenario B – das heißt, alle Kinder können die Einrichtung besuchen, müssen aber in ihren Gruppen strikt voneinander getrennt werden. Sie habe sie am Mittwoch erfahren, dass ein Kind positiv