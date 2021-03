Gewerbegebiet Schwarzer See: Finale Beschlüsse stehen an

Die Zufahrt zum neuen Gewerbegebiet im Ortsteil Hollage.

Marcus Alwes

Wallenhorst. Im Industrie- und Gewerbegebiet Schwarzer See in Hollage sind die ersten Flächen bereits vermarktet worden. Der Recyclinghof der Awigo GmbH sowie der Fitness- und Wellnessanbieter "Fit plus" siedeln sich dort an. Der Batteriesystemhersteller Commeo soll folgen.

In den Gremien des Wallenhorster Gemeinderates werden in diesen Tagen zudem die letzten wichtigen Planungsentscheidungen für den mehr als 36 Hektar großen Sektor getroffen. Der sogenannten 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 241 "Westlich u