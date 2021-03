B68: Weiterhin keine verlängerte Lärmschutzwand in Wallenhorst

Die Anwohner der Siedlung an der Straße Harenkamp machen bei einem Ortstermin auf den nach ihrer Meinung unzureichenden Lärmschutz an der B68 aufmerksam.

Marcus Alwes

Wallenhorst. Seit mehreren Jahren beklagen die Anwohner der Siedlung Harenkamp in Wallenhorst-Lechtingen eine gefühlt steigende Lärmbelästigung durch den Autoverkehr auf der B68. Die Hilferufe blieben nicht ungehört – waren aber bisher erfolglos.

"Der Verkehrslärm an unseren Wohnhäusern an der B68 ist zu laut, macht krank und beeinträchtigt die Wohn- und Lebensqualität", hat Ulf Hoffmann im Namen der Anwohner unlängst an die Osnabrücker Landrätin Anna Kebschull geschrieben. "Sowohl