Keine Testpflicht mehr für Logopädiepraxen in Bramsche und Wallenhorst

Noch immer ein seltenes Gut: Unter anderem deshalb müssen Patienten jetzt beim Logopäden keinen aktuellen negativen Test mehr vorlegen.

Hildegard Wekenborg-Placke

Bramsche/Wallenhorst. Logopädiepatienten müssen vor der Behandlung keinen höchstens zwölf Stunden alten negativen Corona-Schnelltest mehr vorlegen. Eine entsprechende Regelung hatte auch in Bramsche und Wallenhorst zum Ausfall zahlreicher Termine geführt.

"Wir sind total froh", quittiert Carolin Balkau, die zwei Praxen in Bramsche und Wallenhorst betreibt, am Samstag, 13.März 2021, die Änderung der Niedersächsischen Corona-Verordnung. Noch am 6. März hatte die Landesregieru