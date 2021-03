Anfang April soll neuer Lebensmittelmarkt-Betreiber in Rulle feststehen

Für den Markant-Markt in Rulle ist offenbar ein neuer Betreiber gefunden worden. Kurz nach Ostern könnte er vorgestellt werden.

Marcus Alwes

Wallenhorst. Die J. Bünting Beteiligungs AG hofft, die Suche nach einem neuen Betreiber für den Lebensmittelmarkt an der Parkallee in Rulle "bis Anfang April verbindlich abgeschlossen zu haben".

Das Handelsunternehmen sei "sehr zuversichtlich" und befinde sich "in fortgeschrittenen Gesprächen" mit einem Interessenten, so die Bünting-Pressestelle in einer schriftlichen Stellungnahme gegenüber unserer Redaktion. Anfang April könnten