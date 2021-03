Baum stürzt auf parkenden Bus in Wallenhorst

Am Bus entstand lediglich ein Blech- und Glasschaden.

NWM-TV

Wallenhorst/Osnabrück. Bisher hatten die Feuerwehren in Stadt und Landkreis 23 Einsätze wegen des Sturms. Verletzt hat sich niemand, gravierende Sachschäden gebe es auch nicht, so ein Sprecher. Der schwerwiegendste Einsatz fand im Wallenhorster Ortsteil Rulle statt: Dort ist am Donnerstagmittag ein Baum auf einen parkenden Bus gestürzt.

Verletzt wurde niemand, wie ein Sprecher der Polizei Osnabrück auf Nachfrage mitteilt. Der Bus parkte an der Ecke Wittekindplatz/Poststraße in Rulle. Der Busfahrer habe gerade eine Pause gemacht. "Er ist mit dem Schrecken davon gekommen", s