Online-Dienstabend bei der Wallenhorster DRK-Bereitschaft: Gut aufgelegt freuen sich die Aktiven, mit den anderen wenigstens online den Kontakt zu pflegen.

Screenshot: Yannik Nöring

Wallenhorst. Viele Vereine haben Schwierigkeiten, insbesondere jüngere Menschen fürs Ehrenamt zu begeistern. Beim Wallenhorster Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) hingegen schlossen sich in der Corona-Zeit sogar mehr junge Menschen dem Bereitschaftsdienst an. Was treibt sie an?

Im DRK Wallenhorst gibt es drei eigenständige Unterorganisationen: Bereitschaft, Blutspenden und Jugendrotkreuz. In der Bereitschaft, der sich Interessierte ab 16 Jahre anschließen können, engagieren sich aktuell 25 Mitglieder um die Bereit