Stellen Medientasche für ihre Leser zusammen: Franziska Tiesmeyer, Irmgard Schmidt und Rente Hörnschemeyer (von vorne).

Jessica von den Benken

Wallenhorst. Konzentriert sortieren Franziska Tiesmeyer, Irmgard Schmidt und Renate Hörnschemeyer in der katholischen öffentlichen Bücherei in Rulle die aktuellen Bestellungen. Anhand von Listen stellen sie Medientaschen zusammen, die zweimal pro Woche verteilt werden – kostenlos und kontaktlos. Auch andere Büchereien in der Gemeinde Wallenhorst haben sich auf den Lockdown eingestellt.

"Die Idee zum Lieferservice unserer Bücherei ist bereits im ersten Lockdown entstanden", erklärt Tiesmeyer, die sich seit 2014 ehrenamtlich um die Bücherei in Rulle kümmert. In Anlehnung an Lieferserviceangebote für Lebensmittel habe sie da