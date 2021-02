So ist die Stimmung bei den Friseuren in Wallenhorst, Belm und Bissendorf

Sie wagt trotz der anhaltenden Corona-Krise den Schritt in die Selbständigkeit: Friseurmeisterin Jessica Bartl hat im Bissendorfer Ortsteil Natbergen ein ehemalige Fotostudio bezogen.

Johanna Kollorz

Wallenhorst/Belm/Bissendorf. Ab Montag, 1. März, dürfen Friseure ihre Salons wieder öffnen. Wie ist die Stimmung nach Monaten des Lockdowns in Wallenhorst, Belm und Bissendorf? Wie gehen die dortigen Friseure an den Start, welche Hoffnungen und Sorgen haben sie? Wir haben exemplarisch nachgefragt.

So gehen die Friseure in Wallenhorst ins RennenKerstin Lahrmann öffnet ihren Salon im Wallenhorster Ortsteil Rulle bereits am Montag. Sonst ist bei den Lahmanns montags immer geschlossen. "Aber wir hatten jetzt echt lange genug zu. Wir