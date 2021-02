Wie sich die Hollager Erich-Kästner-Schule für Kinderrechte starkmachen will

An der Hollager Erich-Kästner-Schule lernen die Schüler gemeinsam, wie wichtig die Kinderrechte sind. (Symbolbild)

dpa/Fredrik von Erichsen

Wallenhorst. Die Kinderrechte gelten für jedes Kind weltweit. Die Erich-Kästner-Schule in Hollage will sie stärken – und beteiligt sich deshalb neuerdings am niedersächsischen Kinderrechteschulnetzwerk der Unicef. Damit ist die Grundschule Vorreiter im Landkreis.

"Kinderrechte werden in unserem Schulalltag schon seit Langem gelebt", erklärt Anne Stüken, Rektorin der Erich-Kästner-Schule. Angefangen beim Mitspracherecht der Schülervertreter bis hin zur gemeinsamen Gestaltung des Ganztagsangebotes sei