Lokale Angebote: Künftig Wandern und Radeln auf Abstand in Wallenhorst

Gut unterwegs: Brigit Ludwig-Trienen vom Reise-Treff-Ludwig (rechts) und Silvia Wulftange von Sport Dierker planen Wander- und Radtouren „auf Abstand“.

Jens Lintel

Wallenhorst. Die Corona-Pandemie muss nicht Stillstand bedeuten. Mit Wandern und Radeln auf Abstand soll künftig in Wallenhorst zu neuen Zielen aufgebrochen werden. Hinter dieser Idee steht Birgit Ludwig-Trienen vom Reise-Treff Ludwig, die in Zusammenarbeit mit Silvia Wulftange von Sport Dierker neue Tourenangebote für die Zeit plant, wenn Menschen wieder zusammenkommen dürfen.

Die Unternehmerinnen sehen vor, dass sie in die neuen Touren, soweit es zulässig ist, auch Gaststätten und Restaurants in Wallenhorst zur Bewirtung der Teilnehmer einbeziehen – und in einem weiteren Schritt vielleicht sogar Events und