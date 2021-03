Waldemar Jahnke (links) benötigt auch während der Corona-Pandemie die Unterstützung von "Hand in Hand - wir helfen". Claus Spengelmeyer steht ihm zur Seite.

Jessica von den Benken

Wallenhorst. "Die Coronavirus-Pandemie hat auch uns wie ein Schlag getroffen", erklärt Rita Stolte. Gemeinsam mit ihrem Mann Berthold und zahlreichen ehrenamtlichen Helfern hat sie vor gut fünf Jahren die Wallenhorster Hilfsorganisation "Hand in Hand – wir helfen" ins Leben gerufen. Wegen der Pandemie mussten sie das Angebot stark Einschränken, dabei ist die Nachfrage nach wie vor groß.

Und das aus gutem Grund: Alltagshilfe für Senioren ist wichtiger denn je, gerät aber in der modernen Welt immer mehr in Vergessenheit. Jetzt, unter erschwerten Bedingungen, stoßen auch die Helfer an ihre Grenzen. "Aber wir tun was wir könne