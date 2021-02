So schlagen sich die Wallenhorster Einzelhändler im zweiten Lockdown

Service trotz Lockdown: Michael Kupschus (rechts) kümmert sich in der Laptopstube in Wallenhorst um die Probleme, die Holger Teunis mit seinem Rechner hat.

Jessica von den Benken

Walllenhorst. Nun steht es fest: Auch der zweite Lockdown geht in die Verlängerung. Wann die Geschäfte im Wallenhorster Zentrum wieder öffnen dürfen, ist weiterhin unklar. Welche Angebote trotz geschlossener Ladentüren bestehen, haben wir beispielhaft zusammengestellt.

Die Laptopstube an der Großen Straße 39 bietet einen Lieferservice im Umkreis von 30 Kilometern an. Alternativ können Kunden ihre Waren unter laptopstube.de als Paketsendung bestellen. Auch eine Videokaufberatung per Kamera bietet