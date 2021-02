Verlässt zum 1. Oktober die Pfarreiengemeinschaft Wallenhorst: Pfarrer Dietmar Schöneich. Foto: Ute Ardelt

Wallenhorst. Es ist ganz still in der St. Josefkirche in Wallenhorst-Hollage, als in der Vorabendmesse am Samstagabend ein Brief des Bistums verlesen wird. Der Inhalt ist für den Großteil der Gottesdienstbesucher überraschend: Pfarrer Dietmar Schöneich wird zum 1. Oktober dieses Jahres die Pfarreiengemeinschaft Wallenhorst verlassen.

Der Inhalt des Briefes des bischöflichen Personalreferenten Pfarrer Thilo Wilhelm ist kurz und klar gehalten. "Der Bischof von Osnabrück gibt bekannt, dass Pfarrer Dietmar Schöneich zum 1. Oktober abberufen und versetzt wird", heißt es. Nac