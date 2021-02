Wallenhorster Bäckerei Berelsmann eröffnet Filiale mit Café in Pye

Frische Brötchen der Wallenhorster Bäckerei Berelsmann gibt es ab sofort auch in Pye.

Berelsmann

Wallenhorst/Osnabrück. Die Wallenhorster Bäckerei Berelsmann eröffnet am Mittwoch, 3. Februar, eine Filiale mit Café am Fürstenauer Weg in Pye. Damit gibt es erstmals seit Jahren wieder frische Brötchen, Brot und Kuchen im Osnabrücker Stadtteil.

„Der Standort ist für uns ideal", freut sich Bäcker Jörg Berelsmann. Die Filiale am Fürstenauer Weg sei eine Antwort der Wallenhorster Bäckerei auf die immer wieder gestellte Frage nach einer Berelsmann-Filiale in Pye. „Wir haben in Hollag