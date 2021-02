So geht es der Ruller Familie Wechsler mit ihrem neuen Rewe-Markt in Osnabrück

Sie sind glücklich in ihrem neuen Markt im Osnabrücker Landwehrviertel: Constanze und Jens Wechsler aus Rulle.

Vennemann

Wallenhorst/Osnabrück. Von Rulle ins Osnabrücker Landwehrviertel, vom kleinen „Markant-Markt Glissmann“ zum großen „Rewe“: Jens und Constanze Wechsler haben ihren Schritt vom Dorf in die Großstadt nicht bereut und fühlen sich wohl in ihrem neuen Markt. Wie es ihnen geht und ob sie vielleicht doch etwas vermissen, haben sie im Gespräch mit unserer Redaktion erzählt.

„Wir sind wirklich glücklich hier in unserem neuen Laden im Landwehrviertel“, sagt Constanze Wechsler. In dritter Generation arbeitet die junge Mutter von zwei Kindern bereits im Einzelhandel. Ihre Großmutter startete 1956 in Rulle mit eine