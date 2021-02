Eine blaue Linie und allerlei Schilder und Hinweise auf dem Boden führen die Senioren durch das Impfzentrum an der Borsigstraße in Wallenhorst.

Michael Gründel

Wallenhorst. Einen Termin in den Corona-Impfzentren in Wallenhorst und Georgsmarienhütte per Telefon-Hotline oder per Internet-Kontakt zu bekommen, ist nicht einfach. Stundenlange Versuche liegen hinter den allermeisten Bürgern, oft sind die Anläufe vergeblich. Die Impfprozedur selbst ist dagegen alles andere als kompliziert. So läuft sie vor Ort ab.

Der Start am Montagnachmittag im Impfzentrum an der Borsigstraße in Wallenhorst machte jedenfalls deutlich, dass es vor Ort durchaus sehr schnell und zügig gehen kann. Wer das Gebäude pünktlich mit Schutzmaske betritt, nachweislich an jenem