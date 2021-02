Die neue Ergänzungsversicherung soll Quarantäne, Erkrankung an Covid-19 und Reisewarnungen mit absichern.

dpa/Clara Margais

Wallenhorst/Belm/Georgsmarienhütte. Eine Versicherung, die auch bei Quarantäne, Erkrankung an Covid-19 und Reisewarnung greift? Genau darauf konzentrieren sich nun einige Versicherungen. Reisebüros in der Region Osnabrück erklären, was das für sie und die Kunden bedeuten könnte.

Urlaub buchen trotz Corona? Vielen Menschen dürfte das aus verschiedenen Gründen derzeit noch zu unsicher sein. "Oft ist es von Seiten der Veranstalter so geregelt, dass die Kunden noch einen bestimmten Prozentbetrag zahlen müssen, wenn sie