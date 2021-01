Das Impfzentrum in Wallenhorst.

Marcus Alwes

Wallenhorst/Georgsmarienhütte/Osnabrück. Am Donnerstag startet die Terminvergabe für Impfungen in den Zentren in Niedersachsen. In der Region befinden die sich in Osnabrück, Georgsmarienhütte und Wallenhorst. Obgleich anfangs wenige Personen impfberechtigt sind, werden nicht alle sofort einen Termin bekommen. Fragen und Antworten zum Start der Terminvergabe in der Region.

Seit dem 27. Dezember wird in Niedersachsen gegen das Coronavirus geimpft, aber nicht in den Impfzentren im Landkreis. Denn bislang waren lediglich die mobilen Impfteams der Impfzentren im Einsatz, um den wenigen Impfstoff primär in den Alt