Holzfassade in Wallenhorst-Lechtingen in Brand geraten – 40.000 Euro Schaden

Die Feuerwehr hat einen Dachstuhlbrand in einem Einfamilienhaus in Wallenhorst gelöscht.

NWM-TV

Wallenhorst. In Wallenhorst-Lechtingen ist am späten Samstagabend die Holzfassade eines Wohnhauses in Brand geraten. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer löschen.

Am späten Samstagabend bemerkte die Bewohnerin eines Wohnhauses in der Straße "Im Quellengrund" laut Mitteilung der Polizei ein Feuer an dem Gebäude. Die Frau verständigte sofort die weiteren Hausbewohner, alle konnten sich unverletzt ins F