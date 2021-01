Weitere Kabel für schnellere Internetleitungen sollen in den kommenden Monaten auch im Gemeindegebiet von Wallenhorst verlegt werden.

Marcus Alwes

Wallenhorst. Mehr als 90 Prozent aller Haushalte im Gemeindegebiet sollen die Chance erhalten, das geplante Glasfasernetz der Gemeindewerke Wallenhorst Netz GmbH nutzen zu können. Erste Tiefbaumaßnahmen sollen noch in diesem Jahr beginnen.

Rat und Verwaltung der 24.000-Einwohner-Kommune wollen dazu in einer öffentlichen Sitzung am Donnerstagabend, 21. Januar, letzte notwendige Finanzbeschlüsse fassen. Unter anderem wird über eine Einzahlung in Höhe von 1,8 Millionen Euro in d