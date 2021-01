Tankstelle in Wallenhorst überfallen – Täter bedroht Angestellten mit Messer

Die Polizei bittet um Hinweise zu einem Überfall auf eine Tankstelle am Donnerstagabend in Wallenhorst. (Symbolbild)

Michael Gründel

Wallenhorst. Eine Tankstelle in der Borsigstraße in Wallenhorst ist am Donnerstagabend überfallen worden. Der Täter bedrohte einen Angestellten mit einem Messer, stahl Bargeld und mehrere Stangen Zigaretten.

Nach Angaben der Polizei betrat der Unbekannte gegen 19.50 Uhr die Tankstelle und bedrohte einen Angestellten an der Kasse mit einem Messer. Er forderte den 53-Jährigen auf, ihm das Bargeld auszuhändigen. Anschließend nahm der Täter mehrere