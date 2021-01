Kita, Feuerwehr, Glasfaser, Bauland: Das ist 2021 in Wallenhorst wichtig

An den Andreaskindergarten im Ortsteil Hollage-Ost soll demnächst angebaut werden – die Gemeinde investiert rund 1,6 Millionen Euro in das Vorhaben.

Marcus Alwes

Wallenhorst. Mehrere größere Bauvorhaben im Gemeindegebiet, aber auch Investitionen in Bildung, Kitas und das Glasfasernetz werden neben der Bewältigung der Corona-Pandemie das Jahr 2021 in Wallenhorst prägen.

Bürgermeister Otto Steinkamp nennt im Gespräch mit unserer Redaktion das neue Feuerwehrhaus an der L109 in Rulle, aber auch das neue Betriebsgebäude auf dem Gelände der Kläranlage in der Barlage als wichtige Projekte. "Das Feuerwehrhau