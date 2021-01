Viel Licht und ein großer Garten: So wird das neue Hollager Pfarrheim aussehen

So wird das neue Pfarrheim in Hollage aussehen. Der Baubeginn ist für dieses Frühjahr geplant.

Volker Holtmeyer

Wallenhorst. Lange hat es gedauert, aber "was gut werden soll, braucht seine Zeit", sagt Volker Holtmeyer. Er ist Mitglied im Vorstand der katholischen Kirchengemeinde St. Josef und steckt als Mitglied des kirchlichen Bauausschusses tief in den Planungen für das neue Pfarrheim, das in Pastors Garten entstehen soll.

Wie das neue Pfarrheim aussehen wird, stellt Holtmeyer gemeinsam mit Klemens Rohling und Luisa Bergmann, die ebenfalls zum Bauausschuss gehören, im Gespräch mit unserer Redaktion vor. Das vorweg: Auch das neue Pfarrheim wird Phillip-Neri-Ha