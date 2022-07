Default Bild FOTO: Archiv up-down up-down 22 Teams machen Jagd auf Merzener Ü32 als Titelverteidiger in Wallenhorst Oldies um Titel und für guten Zweck 02.02.2012, 18:38 Uhr

Drei Tage ganz im Zeichen der Ü-32-Kicker steht die Halle an der Montessoristraße in Wallenhorst von heute bis Sonntag. 22 Teams machen in fünf Gruppen Jagd auf Titelverteidiger BW Merzen bei der 19. Auflage der Ü-32-Kreismeisterschaft.