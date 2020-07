Unter freiem Himmel empfingen die Hollager Kinder ihre Kommunion.

Philipp Hülsmann

Wallenhorst. Wegen Corona haben die Erstkommunionkinder im Wallenhorster Ortsteil Hollage ein schönes Fest erlebt - wegen Corona, nicht trotz. Denn die Heilige Messe, in der die Mädchen in weißen Kleidern und die Jungen in Hemd und Sakko zum ersten Mal die Kommunion empfangen, fand nicht in der Kirche statt, sondern an der Hollager Mühle unter freiem Himmel.