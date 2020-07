Die scheidende Kindergartenleiterin von St. Stephanus Angelika Uhlen wurde zum Abschied reich beschenkt. Der hier überreichte Regenbogen war noch recht handlich, der Abtransport von Ruhebank und Amberbaum konnte hingegen nur mit helfenden Händen bewältigt werden.

Markus Strothmann

Wallenhorst. 22 Jahre lang hat Angelika Uhlen den Kindergarten St. Stephanus in Hollage geleitet. Jetzt geht sie in den Ruhestand. Am Dienstag feierte sie ihren Abschied im Kreis von Kolleginnen, vielen Gäste - und natürlich Kindern.