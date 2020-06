Wallenhorst. Das Kommando bei den Freiwilligen Feuerwehren in der Gemeinde Wallenhorst übernehmen zum 1. Juli Timo Wischmeier-Raffelt als Gemeindebrandmeister und Ansgar Osterbrink als dessen Stellvertreter. Bürgermeister Otto Steinkamp überreichte ihnen jetzt die Ernennungsurkunden.

Ea dolore voluptatem sint iure dolore optio vel. Optio placeat ea incidunt quaerat. Numquam magni deleniti quisquam. Aut animi doloremque ipsa ad dolorem pariatur perferendis.

Omnis amet quod fugit suscipit qui natus temporibus. Qui dolorem molestiae nisi error non ut soluta. Neque distinctio quo accusantium voluptas harum ex quod. Non consequatur in quo natus incidunt et. Tenetur veniam qui temporibus repellendus. Quia ad consequatur quis. Blanditiis autem in similique quia dolorum vitae. Quae repellat pariatur aut alias quis.

Consequatur at enim nostrum quia. Nam corrupti animi commodi non maxime error. Occaecati cumque aut totam expedita quis sint commodi quibusdam. Qui dolore quo voluptas quo architecto architecto accusamus.