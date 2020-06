Nach dem Kellerbrand sind die Rauchspuren über den Kellerfensterschächten noch zu sehen.

Joachim Dierks.

Wallenhorst. Es war ein Schreck am Samstagnachmittag: Am 23. Mai kam es im Wohn- und Geschäftshaus des Juweliers Vallo in der Großen Straße in Wallenhorst zu einem Kellerbrand, der das Haus vorübergehend unbewohnbar machte. Mit Vorrang wurde in der vergangenen Woche das Ladengeschäft saniert, sodass es diesen Montag wiedereröffnet werden kann.