Kreative Bastelangebote "to go" soll es in diesem Jahr beim Wallenhorster Ferienspaß geben (Symbolbild).

dpa/Uwe Anspach

Wallenhorst. Damit in den Ferien auch zuhause keine Langeweile aufkommt, gibt es in Wallenhorst in jedem Sommer ein abwechslungsreiches Veranstaltungsangebot für Kinder und Jugendliche. Das wird auch 2020 so sein - nur aufgrund der Corona-Pandemie etwas abgewandelt.