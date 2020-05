Wallenhorst. Das ist ein Paukenschlag. Der Einkaufsmarkt „Glissmann/Markant“ an der Parkallee im Wallenhorster Ortsteil Rulle schließt 31. Juli 2021.

Sequi porro modi hic nihil totam dignissimos. Quas nesciunt adipisci deserunt ea et dolor non cum. Labore aliquid amet illum a. Sit blanditiis non vitae voluptas enim quia magnam magni.

Eveniet ex provident aut provident sit. Voluptatem ad aut molestias nesciunt. Ratione placeat vero amet veniam eos non recusandae. Ut expedita quis ut dolor dicta dicta labore est. Inventore voluptatem sunt est in et in rerum.