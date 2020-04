Wallenhorst. Der Tiefsammelbehälter der Wasserversorgung Wallenhorst ist modernisiert worden und jetzt wieder am Netz. Dem Unternehmen zufolge ist die Trinkwasserversorgung der Gemeinde sowie des Osnabrücker Stadtteils Pye aufgrund des Coronavirus derzeit weder gefährdet noch beeinträchtigt.

Wie die Gemeinde Wallenhorst mitteilt, ist der Tiefsammelbehälter an der Talstraße nach seiner Außerbetriebnahme im Januar wieder am Netz. Die Kunden in Hollage und Pye werden ab sofort wieder mit Frischwasser aus dem Werk und den angeschlossenen Brunnen versorgt.

Von Besuchen der Geschäftsstelle absehen

Die Wasserversorgung Wallenhorst GmbH (WVW) teilt auf ihrer Internetseite mit, dass die Trinkwasserversorgung im Gebiet der Gemeinde Wallenhorst sowie des Osnabrücker Stadtteils Pye aufgrund des Coronavirus derzeit nicht gefährdet ist. Dennoch ergreife die WVW Maßnahmen, um die Verbreitungsgeschwindigkeit des Virus zu verlangsamen und das Risiko für die Wasserversorgung weiter auf einem möglichst niedrigen Niveau zu halten. Kunden sollten die Geschäftsstelle der WVW sowie die Wassergewinnungsanlagen derzeit nicht besuchen. Die Mitarbeiter sind während der Geschäftszeiten telefonisch und per Mail zu erreichen. Der Notdienst ist weiterhin 24 Stunden täglich erreichbar. Standrohre werden unter Einhaltung aller Hygienevorschriften ausschließlich nach vorherigem Kontakt über E-Mail oder Telefon ausgegeben.

Nach derzeitigem Wissensstand sei eine Übertragung des Coronavirus über die öffentliche Trinkwasserversorgung höchst unwahrscheinlich.

Die Wasserversorgung Wallenhorst GmbH versorgt die Gemeinde Wallenhorst und den Osnabrücker Stadtteil Pye mit Trinkwasser. Sie wurde 1989 durch den Zusammenschluss des Wasserwerkes Wallenhorst und des Wasserversorgungsverbandes Pye–Hollage gegründet.