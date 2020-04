Wallenhorst. Vom 14. bis voraussichtlich 17. April 2020 wird die Straße Am Exerzierplatz in Wallenhorst für den Durchgangsverkehr gesperrt. Grund für die Sperrung sind Kanalarbeiten.

Eine Einfahrt in die Straße Am Exerzierplatz ist sowohl vom Pingelstrang als auch vom Reiterweg möglich – jeweils bis zur Baustelle in Höhe des Hauses Nummer 19, schreibt die Gemeinde Wallenhorst in einer Mitteilung. Die Arbeiten beginnen am 14. April und sollen voraussichtlich bis zum 17. April dauern.