Blaues Pulver in Wald bei Rulle identifiziert CC-Editor öffnen

Das Rätsel um das blaue Pulver ist gelöst. Foto: Polizei Wallenhorst

Wallenhorst. Das Anfang März in einem Wald in Rulle gefundene Pulver ist identifiziert. Die Analyse ergab: Für Umwelt, Mensch und Tier ist es ungefährlich, teilte die Polizei am Freitag mit.