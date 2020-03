Im Planungsworkshop zum Mehrgenerationenpark lassen die Teilnehmenden ihren kreativen Ideen freien Lauf. Foto: Gemeinde Wallenhorst/Christian Stöber

Wallenhorst. In Wallenhorst soll ein Mehrgenerationenpark entstehen. Mit der Frage, wie dieser aussehen soll, beschäftigten sich nun rund 50 Kinder, Jugendliche und Erwachsene in einem Planungsworkshop in der Hofstelle Duling.