Wallenhorst. Etwas günstiger als zuletzt geschätzt stellen sich die Wallenhorster Gemeindefinanzen zum Ende des Jahres 2019 dar. Im Finanzausschuss berichtete Kämmerer Florian Lüttkemöller über ein Plus von 2,7 Millionen Euro im Ergebnishaushalt. Derweil stieg der Schuldenstand auf die Rekordhöhe von knapp 20 Millionen Euro.

