Wallenhorst. Yared Dibaba, Moderator, Schauspieler, Entertainer und Musiker, kommt am 14. März mit seiner Band und seinem Chor „Die Schlickrutscher“ nach Wallenhorst in die Wittekindhalle.

Dort präsentiert er norddeutsche Gassenhauer, garniert mit Pop-, Reggae-, Hip Hop- und Rockelementen. Zusätzlich gibt es an diesem Abend einen Gastauftritt des Wallenhorster Chores „Die Buntgemischten“, dem inklusiven Chor aus Bewohnern des Wohnheims der Heilpädagogischen Hilfe und Wallenhorster Hobby-Sängern.



Norddeutsches Lebensgefühl

"Yared Dibaba und die Schlickrutscher bringen vom ersten Augenblick an norddeutsches Lebensgefühl auf die Bühne", heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde Wallenhorst. Plattdeutsche Shantys und Evergreens von der Waterkant seien ganz neu verpackt. Auch werde das Publikum vom ersten Ton an mit eingebunden und es werde gesungen und getanzt.

Kartenvorverkauf

Die Karten sind im Vorverkauf im Rathaus der Gemeinde Wallenhorst, bei Schreibwaren Vornholt, an der Q1-Tankstelle, bei ApoWellness Agarius, im Markant Markt Glissmann sowie im Ticket-Shop der Neuen Osnabrücker Zeitung zum Preis von 29 Euro erhältlich. An der Abendkasse kostet die Karte 35 Euro. Online kann auf www.deinticket.de bestellt werden. Inhaberinnen und Inhaber einer Wallenhorster Kulturcard 2020 oder eines Schwerbehindertenausweises zahlen nur 16 Euro. Wer eine Kulturcard besitzt, kann sich zudem bei der Gemeinde Wallenhorst einen Platz reservieren lassen. Das Konzert beginnt um 20 Uhr.