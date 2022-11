Die Kempen Big Band spielt anspruchsvolle, traditionelle Jazz-Standards und hat viele Funk-, Rock- und Latin -Stücke im Repertoire. Am 3. Dezember tritt sie in Wallenhorst auf. Foto: Kempen Big Band/ Georg Bolten up-down up-down Jubiläum am 3. Dezember 2022 20 Jahre: Bürgerstiftung Wallenhorst feiert mit vorweihnachtlichem Konzert Von Anke Schneider | 12.11.2022, 08:42 Uhr

Die Bürgerstiftung Wallenhorst wird 20 Jahre alt. Das möchte sie mit allen Interessierten, Freunden, Spendern und Gönnern feiern und lädt daher zu einem vorweihnachtlichen Konzert am Samstag, 3. Dezember, ab 19 Uhr in der Haselandhalle in Wallenhorst an der Uhlandstraße ein.