Wallenhorst. Wenn der Winter uns (zumindest kalendarisch) fest im Griff hat und wir viele Kalorien brauchen, dann ist es Zeit für die „Sportlermahlzeit“ des Sportvereins Blau-Weiß Hollage. Sie steigt am Freitag, 28. Februar, ab 19 Uhr im Saal Barlag in Hollage - zum nunmehr 16. Mal.

Et id rerum qui dolores ut numquam deleniti. Consectetur aut culpa pariatur aliquam dolor. Et nesciunt sit et natus esse quia error. Magnam fuga molestias praesentium nemo quo. Molestias placeat perspiciatis adipisci voluptas quam. Sed culpa molestiae ex consequatur labore ab.

Reiciendis nesciunt consequuntur et libero. Ut cum mollitia aliquam. Nisi voluptatibus expedita voluptatem. Facere id veritatis sequi quo velit aut impedit. Et voluptas eaque autem illo aut vero qui. Voluptatem quia ea vitae consequatur pariatur. Ad deserunt ipsum et corporis.

Quia neque vero veritatis consequatur culpa. Quidem est eos excepturi unde. Qui ut omnis omnis ut dicta dolores. Doloremque repudiandae autem quos odio expedita rem libero.