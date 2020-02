BW Hollage-Präsident ist 45. Grünkohl-Majestät in Wallenhorst CC-Editor öffnen

Gerhard Strößner ist neuer Grünkohlkönig des Bürgervereins Wallenhorst. Alt-Majestät Karl-Heinz Ast (rechts) und Bürgervereins-Geschäftsführer Karl-Heinz Bergmann gratulieren. Foto: André Havergo.

Wallenhorst. Der 31. Januar 2020 wird nicht nur als Austrittsdatum der Briten aus der EU in die Geschichtsbücher eingehen. Es ist auch der Tag, an dem der Grünkohlkönig von Wallenhorst, Karl-Heinz III. (Ast), freiwillig abdankte. Die Königswürde und die schwere Bürde der Amtskette übergab er an Gerhard III. (Strößner).