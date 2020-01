Wallenhorst/Westerkappeln/Münster. In einem Berufungsverfahren um eine Verurteilung wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung wollten zwei Brüder aus Westerkappeln und Wallenhorst vor dem Landgericht Münster jetzt einen Freispruch erreichen. Das ist ihnen zwar nicht gelungen. Die 17. Strafkammer entschied jedoch immerhin auf eine mildere Strafe.

Rerum voluptates maxime enim eligendi similique. Debitis commodi aperiam et voluptate cupiditate porro eos. Id harum velit ut rerum dignissimos quia dolorem. Repellat quibusdam culpa consequatur. Quam et in possimus veniam animi. Ducimus eaque ea dolores doloribus quaerat nisi. Ad est sequi et esse sit quo.