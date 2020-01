Ein Wallenhorster ist bei einem Unfall am Freitagabend in seinem Auto eingeklemmt worden. Die Feuerwehr musste ihn aus seinem Fahrzeug befreien. Foto: NWM-TV

Wallenhorst. Ein 32-jähriger Autofahrer aus Wallenhorst hat am Freitagabend an einer Kreuzung auf der Vehrter Landstraße in Wallenhorst-Rulle ein Stoppschild missachtet und ist mit einer 52-jährigen Fahrerin aus Bohmte kollidiert. Bei dem Unfall wurde der Wallenhorster in seinem Auto eingeklemmt und schwer verletzt. Die Feuerwehr musste ihn aus seinem Auto befreien. Die Bohmterin wurde nur leicht verletzt.