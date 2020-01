Falscher Polizist verletzt echten Polizeibeamten in Wallenhorst CC-Editor öffnen

Wallenhorst. Ein falscher Polizist hat am Donnerstag in Wallenhorst bei seiner Festnahme einen echten Polizeibeamten verletzt. Zuvor hatte der 23-Jährige eine Frau in ihrem Auto gestoppt.