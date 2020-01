Wallenhorst. Die Gemeindewerke Wallenhorst GmbH ist jetzt Mitglied im Verband kommunaler Unternehmen – kurz VKU. Die entsprechende Urkunde nahm Bürgermeister Otto Steinkamp entgegen. Sie wurde durch den Geschäftsführer der VKU-Landesgruppe Niedersachsen/Bremen, Reinhold Kassing, überreicht.

Die Gemeindewerke Wallenhorst wurden im Jahre 2013 gegründet. Ziel des ausschließlich kommunalen Unternehmens sei eine umweltschonende Energieversorgung, heißt es in einer Pressemitteilung. Als erstes größeres Projekt wurde der Ausbau der Nahwärmeversorgung in einem Neubaugebiet in Hollage umgesetzt.

Zum Januar 2018 übernahm die Gemeinde Wallenhorst über die Gemeindewerke-Tochter GWW Netz (Mehrheitsanteil 51 Prozent) zudem die örtlichen Strom- und Gasnetze. Minderheitsgesellschafter sind hier die Stadtwerke Osnabrück.

„Mit dem Verbandseintritt verbinde ich aber gleichzeitig den Wunsch nach einem Erfahrungsaustausch mit anderen kommunalen Unternehmen kleiner und mittlerer Größe, die wie wir über Kooperationsgesellschaften mit größeren Partnern verbunden sind“, wird Bürgermeister Steinkamp in der Pressemitteilung zitiert.

Der VKU vertritt unterdessen bundesweit rund 1500 Stadtwerke und kommunalwirtschaftliche Unternehmen in den Bereichen Energie, Wasser/Abwasser, Abfallwirtschaft sowie Telekommunikation. In der Landesgruppe Niedersachsen/Bremen sind circa 140 entsprechende Unternehmen organisiert.

Kassing betonte während der Übergabe der Mitgliedsurkunde nicht ohne Stolz: „Unsere Mitgliedsunternehmen in Niedersachsen und Bremen leisten jährlich Investitionen in Höhe von über 1,2 Milliarden Euro, erwirtschaften einen Umsatz von mehr als 15 Milliarden Euro und sind wichtiger Arbeitgeber für fast 30000 Beschäftigte.“ Kommunale Unternehmen wie die Gemeindewerke Wallenhorst würden wichtige Aufgaben im Bereich der Daseinsvorsorge erfüllen, die auch der VKU durch praktische Hilfe und das Eintreten für kommunalwirtschaftliche Interessen unterstützen wolle.